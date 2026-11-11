Gurugram News: दो दशक पुरानी परंपरा के साथ छठ की तैयारी

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। छठ पूजा को लेकर शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं। पूर्वाचल के लोगों के प्रमुख त्योहार को खास बनाने के लिए विभिन्न छठ पूजा समितियां अपने स्तर पर विशेष इंतेजाम कर रही हैं। इस बार कही पहले बड़ा तालाब और पूजा घाट तैयार किया जा रहा है। शीतला माता मंदिर के पार्किंग ग्राउंड में भोजपुरी गीत संगीत के कार्यक्रमों से माहौल भक्तिमय बनाया जाएगा।वहीं, कन्हई में पिछले दो दशक से चली आ रही परंपरा के तहत बड़ा तालाब बनाकर पूजा कराई जाएगी। राजेंद्रा पार्क में भी नया घाट तैयार किया जा रहा है। समितियों का प्रयास है कि व्रतियों और उनके परिजनों को पूजा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और सभी श्रद्धालु सुविधाजनक तरीके से सूर्य देव को अर्घ्य दे सकें।व्रती के ठहरने की भी है व्यवस्थाहमारे घाट पर पूजा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से सहयोग करके रसीद प्राप्त कर सकता है। यहां पर छठ व्रती के ठहरने की भी व्यवस्था की जाती है। - संत कुमार, महासचिव, पाटलिपुत्र सांस्कृतिक चेतना समितिकन्हई में पिछले दो दशकों से हर साल बड़ा तालाब बनाकर छठ पूजा का आयोजन करते रहें हैं। सुशांतलोक, सेक्टर-43, 45, 29 आदि के करीब 250 व्रती और हजारों की संख्या में परिजन यहां आकर पूजा में शामिल होते हैं। - दीपक वर्मा, सुशांतलोक कन्हई छठ पूजा समितिशहर के अन्य छठ घाटों पर व्रतियों की सहायता के लिए एक हेल्प लाइन नंबर जारी कर सहायता करता रहा हूं। राजेंद्रा पार्क में घाट बनवा रहा हूं, यहां मेरे काफी संख्या में छठ व्रत हैं। - राजेश पटेल, राजेंद्रा पार्क छठ पूजा समितिदेवीलाल नगर में छठ पूजा को लेकर तैयारियां चल रही है। यहां पर काफी संख्या में लोग पूजा के लिए आते हैं। समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूजा से संबंधित आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। - दिलीप कुमार कुशवाहा, देवीलाल नगर