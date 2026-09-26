Gurugram News: प्रेम ने किया शानदार प्रदर्शन

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गुरुग्राम। महेश क्रिकेट अकादमी में एमसीए यू-12 क्रिकेट कप के तहत 40 ओवर का मुकाबला डीईएम प्रोडक्शन और केएस क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। डीईएम प्रोडक्शन ने 40 ओवर में 212 रन बनाए। केएस क्रिकेट क्लब की टीम 192 रन बना पाई। इस तरह डीईएम प्रोडक्शन ने मुकाबला 20 रन से अपने नाम किया। विजेता टीम की ओर से प्रेम ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। संवाद