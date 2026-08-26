पटवारियों की हड़ताल जायज, सरकार समाधान करे : सुखबीर तंवर

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फर्रुखनगर। पटवारियों व कानूनगो की हड़ताल से आम लोगों को हो रही परेशानी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुखबीर जे. तंवर व ब्लॉक अध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। सुखबीर तंवर ने कहा कि ऑनलाइन जमाबंदी, इंतकाल, फर्द व गिरदावरी के काम प्रभावित होने से किसान और आम नागरिक परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पटवारियों की जायज मांगों का समर्थन करती है। सरकार को तत्काल वार्ता कर समाधान निकालना चाहिए। संवाद