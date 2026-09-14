Gurugram News: अभिभावकों को बाल विकास के प्रति किया जागरूक
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 07:24 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 07:24 PM IST
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गुरुग्राम। महिला एवं बाल विकास की ओर से हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी की थीम पर 9 सितंबर से एक पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इस माह में अलग-अलग विषयों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से बच्चों, गर्भवती और महिलाओं समेत सभी लाभार्थियों को पोषण, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस अभियान में सोमवार को यू-1 एक्टिविटी ब्लॉक के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण एवं प्रारंभिक उत्तेजना-अभिभावक-बच्चा सहभागिता दिवस थीम की गतिविधियां कराई गई। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों के पोषण के साथ उनके मानसिक, भावनात्मक और भाषाई विकास में अभिभावकों की भूमिका के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम सीडीपीओ मुनेश मुनेश कुमारी नेतृत्व और सुपरवाइजर निशा के मार्गदर्शन में किया गया। संवाद
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