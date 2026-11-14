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Gurugram News: एक साल में महज 16 हजार कुत्तों की ही हो सकी है नसबंदी

Sat, 14 Nov 2026 07:39 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 07:39 PM IST
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Only 16,000 dogs could be sterilized in a year.
शहर में एक लाख से अधिक लावारिस कुत्ते, नसबंदी का अभियान तेज करने के निर्देश
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। शहर में लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा नसबंदी अभियान अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। निगम क्षेत्र में एक लाख से अधिक लावारिस कुत्ते होने का अनुमान है, लेकिन बीते एक साल में महज 16 हजार कुत्तों की ही नसबंदी हो सकी है। धीमी कार्यप्रणाली को देखते हुए नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सख्ती दिखाई है।
उन्होंने अभियान में तेजी लाने, नियमित निगरानी करने और तय लक्ष्य के अनुसार काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शहर की कॉलोनियों, सेक्टरों और गांवों में कुत्तों के झुंड घूमने से बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है।
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नगर निगम क्षेत्र घूम रहे कुत्तों के बधियाकरण की गति बहुत धीमी है। अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें नगर निगम क्षेत्र में गलियों में घूमने वाले कुत्तों को बधिया करण तेज करने का निर्देश दिया गया है। - डॉ. पंकज यादव, आयुक्त, नगर निगम गुरुग्राम
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