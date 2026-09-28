Gurugram News: लार्वा मिलने पर 5063 लोगों को थमाया नोटिस

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गुरुग्राम। जिले में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से लार्वा मिलने पर घरों को नोटिस देने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। उसके बाद भी लार्वा मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। रोजाना टीमों की ओर से 100 से अधिक लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। इससे जिले में अब तक 5063 घरों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1973 की धारा 214 के तहत नोटिस थमाया जा चुका है। सोमवार को 274 घरों में एंटी लार्वा मिलने पर नोटिस दिया गया। संवाद