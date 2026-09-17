निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से न हो कोई समझौता : मेयर

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। नगर निगम मानेसर की मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव ने वार्ड-15 के गांव नखड़ौला और वार्ड-16 के गांव नौरंगपुर में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काम की प्रगति और इस्तेमाल की जा रही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को देखा।मेयर ने अधिकारियों और संबंधित एजेंसी को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, इसलिए काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि सभी कार्य तय मानकों के अनुसार और निर्धारित समय में पूरे किए जाएं, ताकि लोगों को जल्द इनका लाभ मिल सके। साथ ही अधिकारियों को कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। इस दौरान पार्षद दयाराम, एक्सईएन मंदीप धनखड़, एसडीओ अनिल मलिक, जेई दिपेश, दिगंबर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।