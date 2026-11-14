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Gurugram News: प्रदूषण फैलाने वालों पर निगम का शिकंजा

Sat, 14 Nov 2026 05:29 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 05:29 PM IST
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Municipal corporation tightens the screws on polluters
अब तक 11 लाख रुपये के चालान काटे, निर्माणाधीन साइटों पर ग्रीन नेट नहीं लगाने पर कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। खुले में कूड़ा जलाने और निर्माण स्थलों पर धूल उड़ाने वालों पर अब निगम की नजर रहेगी। इसके लिए हर वार्ड में कमेटियां बनाई गई हैं। इन कमेटियों में तैनात जेई अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी करेंगे और नियम तोड़ने वालों के चालान काटेंगे। निगम की ओर से मोबाइल एप के जरिये भी चालान किए जा रहे हैं।

निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले बड़े निर्माण स्थलों पर भी कार्रवाई कर रही है। निर्माण कार्य के दौरान धूल को रोकने के लिए ग्रीन नेट लगाना और पानी का छिड़काव करना जरूरी है। जिन साइटों पर इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, उनके खिलाफ चालान किए जा रहे हैं। निगम अब तक करीब 11 लाख रुपये के चालान काट चुका है।
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प्रदूषण कम करने के लिए हर वार्ड में कमेटियां बनाई गई हैं। नियमों का पालन नहीं करने वालों के एप के माध्यम से चालान किए जा रहे हैं। अब तक करीब 11 लाख रुपये के चालान किए जा चुके हैं। प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। - प्रदीप सिंह, आयुक्त, नगर निगम मानेसर
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