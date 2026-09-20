Gurugram News: कांग्रेस के महिला संगठन सृजन अभियान पर गुरुग्राम में बैठक

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गुरुग्राम। कांग्रेस के महिला संगठन सृजन अभियान के तहत गुरुग्राम कांग्रेस कार्यालय में एक अहम बैठक हुई। इसमें हरियाणा महिला कांग्रेस की पर्यवेक्षक नीतू वर्मा सोइन ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं से मिलें।जिला कांग्रेस अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर, ग्रामीण अध्यक्ष वर्धन यादव और एआईसीसी सचिव सुनीता सहरावत भी मौजूद थे। उन्होंने नीतू वर्मा सोइन का स्वागत किया। नीतू वर्मा सोइन ने कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती पर चर्चा की। इस दौरान बायोडाटा भी लिए गए। इसका उद्देश्य बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी देना है। उन्होंने कहा कि घर की तरह संगठन में भी महिलाओं की मजबूत भागीदारी होनी चाहिए। राहुल गांधी और अलका लांबा संगठन में 50 फीसदी महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं। बायोडाटा की जांच के बाद जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाओं को पद और जिम्मेदारी दी जाएगी।महिला भागीदारी बढ़ाने पर जोरपंकज डावर ने कहा कि गुरुग्राम में महिला कांग्रेस को मजबूत करना सबका कर्तव्य है। शहर की महिला कार्यकर्ताओं को जोड़कर उन्हें मान-सम्मान दिया जाएगा। वर्धन यादव ने कहा कि गांव-देहात की महिलाओं को संगठन में आगे लाया जाएगा। सोहना, पटौदी, फर्रुखनगर सहित हर ब्लॉक से महिलाओं को जोड़ा जाएगा। बैठक में बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहीं।