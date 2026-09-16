Gurugram News: टाउन वेंडिंग कमेटी के साथ अधिकारियों की बैठक
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 09:03 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 09:03 PM IST
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गुरुग्राम। रेहड़ी पटरी मजदूर यूनियन (संबंधित सीटू) के पदाधिकारियों एवं टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) के सदस्यों ने बुधवार को संयुक्त आयुक्त पूजा चावरिया के साथ बैठक की। बैठक में गुरुग्राम में रेहड़ी-पटरी मजदूरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, अतिक्रमण के नाम पर उन्हें उजाड़ने और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त आयुक्त के समक्ष मांग रखी कि रेहड़ी-पटरी मजदूरों को उजाड़ने की कार्रवाई पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। साथ ही, जो वेंडिंग जोन पहले से बने हुए हैं, उन्हें टीवीसी की अनुमति के बिना समाप्त नहीं किया जाए और शहर में जरूरत के अनुसार नए वेंडिंग जोन बनाए जाएं, ताकि रेहड़ी-पटरी मजदूरों को सम्मानजनक एवं व्यवस्थित तरीके से अपना रोजगार करने का स्थान मिल सके। बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने रेहड़ी-पटरी मजदूरों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन संयुक्त आयुक्त पूजा चावरिया को सौंपा। संयुक्त आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को सुना और सभी मुद्दों पर जल्द ही बैठक आयोजित कर सुनवाई करने तथा आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। संवाद
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