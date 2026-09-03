Gurugram News: सुहागिनों ने निकाली कलश यात्रा
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 06:22 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 06:22 PM IST
विज्ञापन
पटौदी। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर 151 सुहागिन महिलाओं ने बाबा भईया मंदिर बावडी मोहल्ले से नगरभर में से कलश यात्रा निकाली। इसके बाद कलश मंदिर में स्थापित किए गए। बाबा भईया मित्र मंडल के तत्वावधान में ये यात्रा निकाली गई। 4 सितंबर को होने वाले विशाल जागरण में प्रेम एंड पार्टी अतरौली (अलीगढ़) अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे। 5 सितंबर को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर यादराम, पूर्व पार्षद ब्रह्म दौचानिया , नेकीराम, रजनेश, पवन कुमार, इन्द्रपाल सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन