Gurugram News: विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

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संवाद न्यूज एजेंसीपटौदी। लोकरा गांव में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पति और सास पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पटौदी थाना पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दहेज हत्या की धाराओं में मामला दर्ज करते हुए पति और सास को नामजद कर लिया है। मृतका की पहचान लोकरा निवासी इंदू के रूप में हुई है।शुक्रवार देर रात पुलिस को कंट्रोल रूम से पटौदी पुलिस को सूचना मिली कि लोकरा गांव में पारस की पत्नी इंदू ने अपने रिहायशी मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। मकान के मुख्य गेट के पास चौक में रखी चारपाई पर इंदू का शव पड़ा हुआ था। शशिकांत ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की आत्महत्या नहीं की है, बल्कि पति पारस और सास संतोष ने दहेज की खातिर उसकी हत्या की है।झाबोदा गांव निवासी मृतका के पिता शशिकांत ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि उनकी बेटी इंदू ने अपनी मर्जी से लोकरा गांव निवासी पारस के साथ प्रेम विवाह किया था। शादी के समय कोई दान-दहेज नहीं दिया गया था, हालांकि इंदू अपने साथ कुछ जेवरात लेकर गई थी। विवाह के बाद जब इंदू ने बेटे को जन्म दिया, तब भी मायके वालों ने ससुराल में कोई सामान या उपहार नहीं दिया था। पिता ने आरोप लगाया कि इससे नाराज होकर पति पारस और सास संतोष इंदू को लगातार मारते-पीटते थे और मायके से रुपये व दहेज लाने का दबाव बनाते थे। इंदू ने कई बार संदेश भेजकर अपने को बताया कि उसने प्रेम विवाह करके गलती कर दी है। ससुराल वाले उसे पिता की जायदाद में हिस्सा लेने तथा दहेज लाने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। जुलाई में भी फोन पर बातचीत के दौरान इंदू ने रोते हुए जान से मारने की धमकियों और प्रताड़ना की बात कही थीं।