Gurugram News: डीडीएलएलवाई के लिए करें आवेदन

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गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (डीडीएलएलवाई) के लिए वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी है। पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी। नई व्यवस्था 17 सितंबर 2026 से लागू की गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सरफराज खान ने बताया कि पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ने के लिए 17 से 27 सितंबर तक विशेष पंजीकरण एवं जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला स्तर पर विकास सदन स्थित अंत्योदय भवन तथा बादशाहपुर, मानेसर, पटौदी और सोहना उपमंडल में संबंधित एसडीएम कार्यालयों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ब्यूरो