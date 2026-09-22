Gurugram News: वरिष्ठ कॉनर पर 42 बुजुर्गों ने कराई सामान्य जांच

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गुरुग्राम। सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल में बने वरिष्ठ नागरिक कॉनर में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। वरिष्ठ नागरिक कोने में एक सहायक कर्मचारी भी मौजूद रहता है, जिसका श्रवण नाम रख गया है। वह बुजुर्ग चलने में सक्षम नहीं होते, उन्हें व्हीलचेयर के माध्यम से डॉक्टर को दिखाने, खून की जांच करवाने और अन्य कार्य करवाने में मदद करता है। मंगलवार को करीब 42 बुजुर्गों की जांच हुई। संवाद