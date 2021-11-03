Gurugram News: केएस क्लब 6 विकेट से विजयी

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गुरुग्राम। अजंता पब्लिक स्कूल ग्राउंड पर शनिवार को अंडर-10 क्रिकेट मुकाबले में केएस क्रिकेट क्लब ने स्पोर्ट्स हब टीम-बी को छह विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्पोर्ट्स हब टीम-बी ने 30 ओवर में छह विकेट पर 168 रन बनाए। शौर्य गुप्ता ने 76 रन की पारी खेली। जवाब में केएस क्लब की टीम ने चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आद्वय भारद्वाज ने 54 रन की पारी खेली। तीन विकेट लेने वाले संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। संवाद