Gurugram News: केएस क्लब ने 117 रन से दर्ज की जीत

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गुरुग्राम। अजंता पब्लिक स्कूल के मैदान में केएस क्रिकेट क्लब यू-10 ने स्पोर्ट्स हब टीम-बी को 117 रन से हराया। केएस क्रिकेट क्लब ने 262 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्पोर्ट्स हब टीम-बी 145 रन ही बना सकी। विजेता टीम की ओर से सात्विक राव ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनके प्रभावशाली खेल के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। संवाद