गुरुमंत्र : दूसरों की जिंदगी से तुलना नहीं, सुधार जरूरी

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-नरेंद्र, जेबीटी, सेक्टर-4/7 पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गुरुग्राम

जिंदगी में हर चीज हमारे मन के मुताबिक हो, यह जरूरी नहीं है। कई बार हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास करते हैं, फिर भी परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं मिलता। ऐसे समय में निराश होने के बजाय यह समझना चाहिए कि हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। सफलता हमें खुशी देती है, लेकिन असफलता हमें मजबूत बनने का अवसर देती है। इसलिए असफलता से घबराने के बजाय उससे मिली सीख को आगे बढ़ने का आधार बनाएं। दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करना भी सही नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां, अपनी गति और अपनी मंजिल होती है। किसी से आगे निकलने की चिंता करने के बजाय अपने कल से आज को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। छोटी-छोटी उपलब्धियों को महत्व दें और हर दिन खुद में सुधार लाने का प्रयास करें। याद रखें, जीवन में सफलता केवल मंजिल हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि लगातार सीखते हुए आगे बढ़ने का सफर भी है।