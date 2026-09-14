Gurugram News: धनकोट में कराटे बेल्ट टेस्ट, आगम और नव्या को ब्लैक बेल्ट

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फर्रुखनगर। धनकोट में हाल ही में आयोजित कराटे बेल्ट टेस्ट और कैंप में आगम जैन और नव्या जैन ने सबसे कठिन ब्लैक बेल्ट हासिल की। टेस्ट में अन्य खिलाड़ियों ने भी विभिन्न बेल्ट हासिल किए। दक्षित को सीनियर ब्राउन बेल्ट मिला। अंकित और अरेना सैनी ने ग्रीन बेल्ट प्राप्त किया। तरुण और सुमन लता को ऑरेंज बेल्ट से सम्मानित किया गया। दक्ष, सोनी और राधा ने येलो बेल्ट हासिल किया। गुरुग्राम एसोसिएशन के अध्यक्ष और एशियाई जज शिहान राजू थापा ने सभी खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर कोच मनोज कुमार, दुर्गेश, शबनम और तेजस भी मौजूद रहे।