Gurugram News: कमल और प्रणव ने दिलाई जीत

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गुरुग्राम। कादीपुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मैदान पर मंगलवार को क्रिस्पिन अकादमी ने कादीपुर अकादमी की टीम को एक विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर क्रिस्पिन अकादमी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कादीपुर-11 की टीम ने 8 विकेट खोकर 171 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी क्रिस्पिन अकादमी की टीम ने 17.5 ओवर में 9 विकेट खोकर 172 रन बनाए। क्रिस्पिन अकादमी की ओर से कमल को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और प्रणव को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद