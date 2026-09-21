Gurugram News: कलाम स्कूल ऑफ बायोसाइंस शुरू

विज्ञापन

गुरुग्राम। मास्टर्स यूनियन यूनिवर्सिटी ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में शोध और नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कलाम स्कूल ऑफ बायोसाइंस की शुरुआत की है। स्कूल में जीव विज्ञान के साथ तकनीक, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और नए कारोबार से जुड़े क्षेत्रों पर भी काम किया जाएगा। स्कूल की शुरुआत गुरुग्राम में आयोजित द नेक्स्ट जीन बायोसाइंस समिट के दौरान की गई। इसमें वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, बायोटेक कंपनियों से जुड़े विशेषज्ञों, निवेशकों और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। समिट में भारत में बायोसाइंस शोध, जीन संबंधी जानकारी, इलाज की नई तकनीक और नई कंपनियों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। संवाद