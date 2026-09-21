Gurugram News: वन-मैन शो! चन्द्रमोहन ने बल्ले से जड़ा शतक, गेंद से दिखाया कमाल

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-84 स्थित एसआर क्रिकेट अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एसके क्रिकेट अकादमी को 129 रन से हरा दिया। एसआरसीसी 2.0 वाटिका में खेले गए मुकाबले में एसआर क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर में 351 रन बनाए। जवाब में एसके क्रिकेट अकादमी की टीम 25.5 ओवर में 222 रन ही बना सकी । एसआर की जीत में चंद्रमोहन सिंह चौहान का बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान रहा। उन्होंने 59 गेंदों में 103 रन की शानदार शतकीय पारी खेली।टॉस जीतकर एसआर क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। चन्द्रमोहन सिंह चौहान ने विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए तेजी से रन जुटाए। उन्होंने 59 गेंदों में 103 रन बनाकर टीम के बड़े स्कोर की नींव रखी। उनके साथ आरनव गोयल ने भी तेज बल्लेबाजी करते हुए 54 रन बनाए। पीयूष यादव ने 35 और निखिल यादव ने 24 रन का योगदान दिया। एसके क्रिकेट अकादमी की ओर से एसएन मणियाकाश कुमार ने तीन विकेट लिए। पप्पू यादव और जॉनी को दो-दो विकेट मिले।352 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एसके क्रिकेट अकादमी ने शुरुआत में एसआर के गेंदबाजों को परेशान किया। लोविश ने 85 रन बनाए, जबकि लकी चित्रा ने 57 रन की पारी खेली और जॉनी ने 20 रन बनाए। एसआर क्रिकेट अकादमी की ओर से वीरांग मलिक ने तीन विकेट हासिल किए। पीयूष यादव ने दो विकेट लिए। वहीं, चंद्रमोहन सिंह चौहान ने एक विकेट हासिल किया।