फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Jigyansh Jain won a gold medal.

Gurugram News: जिज्ञांश जैन ने जीता स्वर्ण पदक

Sun, 18 Oct 2026 12:05 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Jigyansh Jain won a gold medal.
गुरुग्राम। सेक्टर-4 स्थित ब्लू बेल्स मॉडल स्कूल के छात्र जिज्ञांश जैन ने जिला रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर स्कूल का नाम रोशन किया। बालियावास में शनिवार को आयोजित प्रतियोगिता में जिज्ञांश ने 8 से 10 वर्ष आयु वर्ग में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में जिज्ञांश की उपलब्धि उनकी मेहनत, लगन और नियमित अभ्यास का परिणाम है। उनकी उपलब्धि से स्कूल में खुशी का माहौल है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed