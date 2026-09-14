भारत-यूके सीईटीए से खुलेंगे हरियाणा के लिए वैश्विक द्वार : सीएम

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भारत-यूके सीईटीए हरियाणा के लिए वैश्विक व्यापार के नए अवसर खोलेगा। इससे राज्य के टेक्सटाइल, फुटवियर, रत्न एवं आभूषण और इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों को यूके के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। यह समझौता युवाओं, किसानों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेश व नई तकनीकों से जोड़ेगा।सैनी सोमवार को गुरुग्राम में हरियाणा-यूके सीईटीए ट्रेड ब्रिज : अनलॉकिंग ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज फॉर हरियाणा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन यूके हाई कमीशन के सहयोग से किया गया था। उन्होंने यूके से आए ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने विदेशी मित्रों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निवेशकों का भी हरियाणा में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत और यूके के संबंध पुरानी साझेदारी, लोकतांत्रिक मूल्यों और नवाचार पर आधारित हैं। लाखों प्रवासी भारतीयों ने यूके के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्रिटिश संस्थानों ने भी हरियाणा की विकास यात्रा में विश्वसनीय साझेदार की भूमिका निभाई है। सैनी ने इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।हरियाणा का एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था लक्ष्यनायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य बन चुका है। देश वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी राष्ट्रीय संकल्प के साथ हरियाणा ने देश की अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर का योगदान देने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2047 में भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। उसी समय भारत-यूके संबंधों के भी 100 वर्ष पूरे हो रहे होंगे।राज्य की स्थापना के 60 वर्षमुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी एक नवंबर को हरियाणा अपनी स्थापना के 60 गौरवशाली वर्ष पूरे करेगा। ये छह दशक किसानों की मेहनत और श्रमिकों के पसीने के साक्षी हैं। उद्यमियों की दूरदर्शिता ने भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरियाणा इन सभी के योगदान से लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है।