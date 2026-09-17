Gurugram News: हल्की बूंदाबांदी के बाद बढ़ी उमस
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:11 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:11 PM IST
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मानेसर। मिलेनियम सिटी में बुधवार देर रात कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश के कारण बृहस्पतिवार को सुबह मौसम सुहाना रहा और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। सुबह के समय मौसम में ठंडक महसूस की गई। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ तेज धूप निकल आई। इसके बाद गर्मी और उमस बढ़ने लगी, जिससे परेशानी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश की संभावना कम है। संवाद
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