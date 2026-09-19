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गुरुग्राम: 'हामिद अंसारी ने किया भारत की परंपराओं का अपमान', पूर्व उपराष्ट्रपति के बयान पर वीएचपी का पलटवार

Sat, 19 Sep 2026 05:49 PM IST
Digvijay Singh एएनआई, गुरुग्राम
एएनआई, गुरुग्राम Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 19 Sep 2026 05:49 PM IST
सार

विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयानों की कड़ी निंदा की है। जैन ने अंसारी पर भारत और इसकी परंपराओं का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अंसारी ने एक बार फिर देश की छवि खराब करने का प्रयास किया है।
 

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Hamid Ansari insulted India traditions VHP hits back at former Vice President statement in Gurugram
विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता सुरेंद्र जैन - फोटो : एएनआई

विस्तार
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विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयानों की कड़ी निंदा की है। जैन ने अंसारी पर भारत और इसकी परंपराओं का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अंसारी ने एक बार फिर देश की छवि खराब करने का प्रयास किया है।

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सुरेंद्र जैन के अनुसार, हामिद अंसारी ने दक्षिणपंथी हिंदू सांप्रदायिकता को कट्टरपंथी वामपंथी उग्रवाद से अधिक खतरनाक बताया है। जैन ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि यदि हिंदू सांप्रदायिक होते तो अंसारी ऐसे बयान देने की हिम्मत नहीं करते। उन्होंने अंसारी के पहले के उस दावे का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं। जैन ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत में दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें हैं। यह तथ्य भारत की सहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता को दर्शाता है। उन्होंने अंसारी के उस बयान की भी याद दिलाई जिसमें उन्होंने राम जन्मभूमि मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की थी। जैन ने कहा कि अंसारी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं थे। विश्व हिंदू परिषद इस तरह के बयानों को अस्वीकार्य मानती है।
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हामिद अंसारी के विवादित बयान
पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपने बयान में कहा कि भारत में दक्षिणपंथी हिंदू सांप्रदायिकता, वामपंथी उग्रवाद से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने पहले भी दावा किया था कि भारत में मुस्लिम समुदाय असुरक्षित महसूस करता है। अंसारी ने राम जन्मभूमि मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी आलोचना की थी। वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं थे।
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विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया
विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने अंसारी के बयानों को देश का अपमान बताया। जैन ने कहा कि अगर हिंदू सांप्रदायिक होते तो अंसारी ऐसे बयान नहीं दे पाते। उन्होंने भारत में मस्जिदों की बड़ी संख्या का हवाला दिया। जैन ने अंसारी के सभी बयानों की कड़ी निंदा की।

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