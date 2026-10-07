Gurugram News: खेल महाकुंभ के ट्रायल के लिए जिमनास्टिक खिलाड़ियों ने तेज किया अभ्यास

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। जिला स्तरीय खेल महाकुंभ के ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन कर टीम में जगह बनाने के लिए नेहरू स्टेडियम स्थित सरकारी खेल अकादमी के जिमनास्टिक खिलाड़ियों ने अभ्यास तेज कर दिया है। अकादमी में अंडर-5 से अंडर-19 आयु वर्ग के खिलाड़ी नियमित अभ्यास कर रहे हैं। खिलाड़ी अपनी तकनीक, संतुलन और शारीरिक क्षमता को निखारने में जुटे हैं।प्रशिक्षक की निगरानी में खिलाड़ियों को आयु वर्ग के अनुसार तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभ्यास के दौरान संतुलन, लचक, बॉडी कंट्रोल और विभिन्न मूवमेंट को सही तरीके से करने पर विशेष जोर है। खिलाड़ी अपनी कमजोरियों को दूर करने के साथ प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। खेल महाकुंभ का ट्रायल खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का अहम अवसर है। छोटे खिलाड़ियों को जिमनास्टिक की बुनियादी तकनीक सिखाई जा रही है, जबकि बड़े खिलाड़ियों को प्रतियोगिता स्तर के अभ्यास कराए जा रहे हैं। फिटनेस के साथ तकनीकी प्रदर्शन को भी मजबूत किया जा रहा है।जिमनास्टिक प्रशिक्षक नवीन सैनी ने बताया कि ट्रायल को देखते हुए सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों का अभ्यास लगातार जारी है। तकनीक, फिटनेस, संतुलन और बॉडी कंट्रोल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।