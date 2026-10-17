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Gurugram News: गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा और समन्वय पर की बैठक

Sat, 17 Oct 2026 04:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 04:36 PM IST
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Gurugram Police held a meeting on security and coordination.
गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), पेइंग गेस्ट (पीजी) संचालकों और सुरक्षाकर्मियों संग एक समन्वय बैठक की। इसका उद्देश्य स्थानीय सुरक्षा सुदृढ़ करना और पुलिस-पब्लिक समन्वय मजबूत बनाना था। पुलिस उपायुक्त पूर्व संदीप मलिक आईपीएस के निर्देश पर थाना सेक्टर-40 और सेक्टर-56 की पुलिस ने यह पहल की।बैठक में स्थानीय सुरक्षा समस्याओं और संभावित चुनौतियों पर गहन चर्चा हुई। सामूहिक प्रयासों से सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। उपस्थित लोगों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध जानकारी तुरंत पुलिस को देने को कहा गया। पुलिस ने आरडब्ल्यूए सदस्यों, पीजी संचालकों और सुरक्षा गार्डों से आवश्यक सावधानियां बरतने का आह्वान किया। अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस-पब्लिक समन्वय और सक्रिय सहयोग पर विशेष बल दिया गया। आमजन से सतर्क रहने और सुरक्षित वातावरण निर्माण में सहयोग की अपील की गई। ब्यूरो
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