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गुरुमंत्र : छोटे कदमों से शुरू होती है बड़ी सफलता

Thu, 08 Oct 2026 08:04 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 08:04 PM IST
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Guru Mantra: Great success begins with small steps.
मनीषा,सीएमईईई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कार्टरपुरीगुरुग्राम। गुरुमंत्र के लिए
हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे कदम और मजबूत दृढ़ संकल्प से शुरू होती है। छात्र जीवन में कई बार लगता है कि सपने बहुत बड़े हैं और सफलता पाना कठिन है। ऐसे समय में याद रखें कि असफलता सफलता का विपरीत नहीं, बल्कि उसकी ओर बढ़ने वाला एक कदम है। इसलिए गलतियों से घबराने के बजाय उनसे सीखें, खुद को बेहतर बनाएं और लगातार आगे बढ़ते रहें। अपने आप पर विश्वास रखें, मेहनत करें, अनुशासन का पालन करें और कभी हार न मानें। प्रतिभा आपके लिए अवसरों के दरवाजे खोल सकती है, लेकिन लगन और समर्पण आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचाते हैं। बड़े सपने देखने के साथ उन्हें पूरा करने का साहस भी रखें। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें और हर अनुभव से कुछ नया सीखें। याद रखें, आपका भविष्य आपके हाथों में है। इसे उज्ज्वल, सार्थक और प्रेरणादायक बनाने के लिए आज से ही ईमानदारी और निरंतर प्रयास शुरू करें।
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- मनीषा, पीजीटी वाणिज्य, सीएमईईई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कार्टरपुरी
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