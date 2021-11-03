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Gurugram News: नकाबपोश चार हमलावरों ने गाड़ी के शीशे तोड़े, प्राथमिकी

Sun, 11 Oct 2026 12:16 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:16 AM IST
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Four masked assailants broke the glass of the car, FIR lodged
घर जा रहे युवक को गाड़ी से रास्ता रोककर की वारदात
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सेक्टर-79 स्थित बेस्टेक अल्टुरा सोसाइटी के पास स्कॉर्पियो से घर जा रहे युवक का कार सवारों ने रास्ता रोका और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उसे भी खींचने की कोशिश की। खेड़की दौला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। गाड़ी की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है।

शिकोहपुर गांव निवासी मनीष कुमार ने बताया कि आठ अक्तूबर की रात करीब नौ बजे वह अपने कार्यालय से स्कॉर्पियो से घर जा रहा था। सेक्टर-79 स्थित सोसाइटी के पास कार सवार लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर के बाद आरोपियों ने उनका रास्ता रोक दिया। इसके बाद कार से चार लोग लोहे की रॉड लेकर नीचे उतरे। उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे। चारों ने अचानक उनकी गाड़ी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। इसी दौरान पीछे से आ रही एक गाड़ी को देखकर हमलावर भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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