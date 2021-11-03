Gurugram News: बीपी की नकली दवा बनाने और बेचने के मामले में पांचवां आरोपी गिरफ्तार

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गुरुग्राम। नकली बीपी की दवाई टेल्मा-एएम टैबलेट के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री से जुड़े मामले में एफडीए गुरुग्राम ने पांचवें आरोपी मनीष सिंह राठौर को गिरफ्तार किया। आरोपी उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर स्थित ऑशी इम्यूनोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है।टीम ने सुबह 3:30 बजे कार्रवाई के लिए रवाना होकर आवश्यक जांच प्रक्रिया पूरी की और रात करीब 11:30 बजे गुरुग्राम पहुंची। आरोपी को 29 सितंबर को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उसे भोंडसी जेल भेज दिया गया। एफडीए के अनुसार मामले की जांच जारी है। आगे की कार्रवाई कानून के प्रावधानों के तहत की जाएगी।एफडीए के अनुसार पहले गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को 26 सितंबर को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। विभाग ने मामले की आगे जांच और नकली दवा की पूरी सप्लाई व निर्माण श्रृंखला का पता लगाने के लिए आरोपियों की हिरासत मांगी थी। न्यायालय ने विपिन कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद उसे भोंडसी जेल भेजा गया। वहीं, प्रदीप कुमार को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आरोपी प्रदीप को बुधवार को न्यायालय के सक्षम में पेश किया जाएगा।