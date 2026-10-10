त्योहारी सीजन 2026: इस बार हल्के रंगों का जलवा

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। त्योहारी सीजन की दस्तक के साथ ही बुटिकों पर रौनक लौट आई है। नवरात्र, दशहरा और करवाचौथ को लेकर महिलाओं ने पारंपरिक सूट, साड़ी और डिजाइनर ब्लाउज के लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि, आम दिनों में ऑनलाइन और रेडीमेड कपड़ों के चलन से बुटिक व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, लेकिन हल्के व आकर्षक रंगों के नए ट्रेंड के साथ इस फेस्टिव और वेडिंग सीजन में बुटिक संचालकों को बंपर आमदनी की उम्मीद है।डिजाइन वाले कपड़ों में लग जाता है समयत्योहारों पर महिलाएं अपनी पसंद के डिजाइन तैयार करवाना चाहती हैं, इसलिए पहले से ऑर्डर लेना जरूरी हो जाता है। - रंजीता, बुटिक संचालकआज कल पहले की तरह लाल, गुलाबी जैसे रंगों के कपड़े कम आ रहे हैं, ज्यादा लोग हल्के रंग के कपड़े बनवा रहे हैं। - रेनू शाह, बुटिक संचालकत्योहार और शादी के सीजन में ऑर्डर बढ़ने से कामकाज में तेजी आती है। डिजाइन वाले कपड़े तैयार करने में अधिक समय लगता है। - विनीता, बुटिक संचालक