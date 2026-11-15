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Gurugram News: ग्रेटर एसपीआर मुआवजे से नाखुश किसान, महापंचायत की तैयारी

Sun, 15 Nov 2026 04:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 04:36 PM IST
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Farmers unhappy with higher SPR compensation; preparations underway for a 'mahapanchayat'
किसानों का दावा- बिल्डर ने 25 करोड़ रुपये में लिए हैं प्रति एकड़
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। ग्रेटर एसपीआर के लिए छह गांवों की अधिग्रहण की गई करीब 160 एकड़ जमीन के मुआवजे से किसानों में रोष है। उनका दावा है कि मौजूदा समय में जहां करीब 25 करोड़ रुपये से ज्यादा प्रति एकड़ की जमीन है वहां प्रशासन ने पांच करोड़ रुपये प्रति एकड़ दिया है। उनकी जमीन पर 2026 में अवॉर्ड घोषित किया गया लेकिन सर्कल रेट 2013 का माना गया है। इसके साथ ही उनकी जमीन को टीडीआर (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स) को भी बंद कर दिया गया है।

शुक्रवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने गांव बहरामपुर में करीब 5.26 करोड़ रुपये, उल्लावास में करीब 4.96 करोड़, कादरपुर में 4.92 करोड़, मैदावास में 6.17 करोड़, धुमसपुर में 5.19 करोड़ और बादशाहपुर में 8.25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अवॉर्ड सुनाया। जल्द ही प्रशासन की तरफ से मुआवजा जारी करने की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा। रणबीर दायमा, सुमित , सतबीर, बंटी दायमा, सुनील दायमा, विनोद, सुरेंद्र अधाना व अन्य किसानों का कहना है कि बीते कुछ महीने पहले ही टीडीआर के माध्यम से जमीन के सौदों में 15 से 22 करोड़ रुपये तक के मूल्य सामने आए हैं। इसके साथ ही बिल्डर ने 25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ से जमीन को किसानों से खरीदा है। किसानों की मांग है कि कुछ समय के लिए फिर से उनकी जमीन के लिए टीडीआर (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स) को फिर से खोला जाए। इसके साथ ही उनकी जमीनों पर अवॉर्ड आज के समय से दिया जाए। उनका कहना है कि इसको लेकर जल्द ही महापंचायत का भी आयोजन किया जाएगा।
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