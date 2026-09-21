Gurugram News: आईएमटी चौक की ग्रीन बेल्ट से हटाया अतिक्रमण

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मानेसर। नगर निगम मानेसर की प्रवर्तन शाखा ने सोमवार को आईएमटी चौक के पास ग्रीन बेल्ट में किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। निगम की टीम ने सरकारी जमीन पर बने टीन शेड और खोखों को हटाया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। नगर निगम की ओर से क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। निगम अधिकारियों के अनुसार, आईएमटी चौक की ग्रीन बेल्ट में कुछ लोगों ने ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर रखा था। इससे पहले निगम की टीम ने लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ दिन का समय दिया था। इसके साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी गई थी कि सरकारी जमीन पर किसी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाद