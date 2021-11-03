Gurugram News: कर्मचारियों ने 30 अगस्त तक का दिया अल्टीमेटम
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:30 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:30 AM IST
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23वें दिन भी हड़ताल जारी, सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सफाई, सीवर और फायर कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को 23वें दिन भी जारी रही। कर्मचारी 13 मई को सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी और तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।
पुराने नगर निगम कार्यालय में हुई हड़ताल की अध्यक्षता इकाई के वरिष्ठ उप प्रधान सम्मी बोहत और फायर के जिला उप प्रधान जोगिंदर ने की। संचालन कोषाध्यक्ष भारत कांगड़ा ने किया। राज्य उप प्रधान बसन्त कुमार ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक 1175 फायर मैन और 13000 पालिका रोल के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के आदेश जारी नहीं होते, हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की भी मांग की। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 30 अगस्त तक मांगों को लागू करने के आदेश जारी नहीं होते, तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हो जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सफाई, सीवर और फायर कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को 23वें दिन भी जारी रही। कर्मचारी 13 मई को सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी और तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।
पुराने नगर निगम कार्यालय में हुई हड़ताल की अध्यक्षता इकाई के वरिष्ठ उप प्रधान सम्मी बोहत और फायर के जिला उप प्रधान जोगिंदर ने की। संचालन कोषाध्यक्ष भारत कांगड़ा ने किया। राज्य उप प्रधान बसन्त कुमार ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक 1175 फायर मैन और 13000 पालिका रोल के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के आदेश जारी नहीं होते, हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की भी मांग की। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 30 अगस्त तक मांगों को लागू करने के आदेश जारी नहीं होते, तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हो जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी।
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