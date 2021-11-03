Gurugram News: बुजुर्ग पर छेड़छाड़ का आरोप, प्राथमिकी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:03 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:03 AM IST
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फर्रुखनगर। फर्रुखनगर थाना क्षेत्र में एक युवती ने वार्ड नंबर-14 निवासी एक बुजुर्ग पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी सोहन सिंह ने उसे आरटीआई से जुड़े काम के लिए कॉल कर अपने घर बुलाया था। युवती पहले भी दो-तीन बार काम के सिलसिले में आरोपी के घर जा चुकी थी। इसलिए वह बिना किसी संदेह के आरोपी के घर चली गई। उस समय आरोपी की पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने युवती के गालों पर किस किया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर फर्रुखनगर थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 और 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं इसको लेकर आज शाम चार बजे सर्व समाज की पंचायत होगी। संवाद
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