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Gurugram News: ट्रायल पर ई-बसें, सफर का बढ़ता इंतजार

Wed, 11 Nov 2026 06:29 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 06:29 PM IST
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E-buses on trial; longer wait times for commuters
जीएमसीबीएल के सेक्टर-10 डिपो में पहुंची 71 ई-बसें, माह के अंत तक पहुंचेगी 100 ई-बसें
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नंबर गेम - 40 बसों का हो चुका पंजीकरण
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में जीएमसीबीएल के बेड़े में नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो रही हैं। अब तक सेक्टर-10 स्थित बस डिपो में कुल 71 ई-बसें पहुंच चुकी हैं। इनमें से 40 से अधिक ई-बसों का पंजीकरण होने पर ट्रायल के तौर पर सड़कों पर चलाया जा रहा है। हालांकि, ई-बसों के संचालन संबंधी विधिवत शुभारंभ न होने के कारण यात्रियों को इनमें सफर करने के लिए इंतजार करना होगा। नवंबर माह के अंत तक डिपो में 100 ई-बसें पहुंचने की उम्मीद है।
डिपो में पहुंची 71 ई-बसों में से 40 ई-बसों से अधिक का पंजीकरण कार्य पूरा हो चुका है और इन पर नंबर प्लेट भी लगा दी गई है। तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों को परखने के लिए फिलहाल इन बसों को ट्रायल के तौर पर शहर की सड़कों पर चलाया जा रहा है। शेष बची 31 बसों के पंजीकरण व अन्य औपचारिकताओं की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। शहर में सार्वजनिक परिवहन की कमी से जूझ रहे दैनिक यात्रियों को इन ई-बसों के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। बसों के डिपो में खड़े रहने और ट्रायल लंबा खिंचने से यात्रियों की प्रतीक्षा बढ़ती जा रही है।
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ई-बसों के संचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। जल्द ही विधिवत बसों का शुभारंभ कराकर बसों का संचालन शुरू कराया जाएगा। ई-बसों के चलाने के लिए रूट व किराया तय किए जा रहे हैं। - विश्वजीत चौधरी, सीईओ, जीएमसीबीएल
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