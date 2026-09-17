Gurugram News: सेवानिवृत सूबेदार कर्ण सिंह चौहान का निधन
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:41 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:41 PM IST
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पटौदी। नगरपरिषद जाटौली निवासी सेवानिवृत सूबेदार कर्ण सिंह चौहान का निधन हो गया। स्टेशन हेडक्वार्टर गुरुग्राम के सैनिकों ने रीत के द्वारा सूबेदार कर्ण सिंह का अंतिम संस्कार गांव जाटौली के श्मशान घाट में किया गया। इस मौके पर गुरुग्राम से पहुंचे सैनिक सूबेदार ईश्वर सिंह सेना मेडल, हवलदार देवी सिंह, हवलदार प्रवीण, नायक अभिषेक, टेसवा के जिला अध्यक्ष राजेन्द्र यादव, कैप्टन कंवर सिंह, हवलदार प्रमोद, पार्षद रवि चौहान सहित गांव एवं दूर-दराज के लोगों ने सूबेदार कर्ण सिंह चौहान की अंतिम यात्रा रीत चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। संवाद
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