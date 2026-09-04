Gurugram News: सेक्टर-122 की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:24 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:24 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-122 की सफाई व्यवस्था बहुत ही खराब स्थिति में है। सड़कों पर स्वीपिंग के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है, इस कारण अधिकांश सड़कें गंदगी से भरी हुई हैं। नालियों की नियमित सफाई नहीं हो रही है। सड़कों के किनारे पट्टियों पर काफी बड़े-बड़े घास-फूस उग आए हैं। इन झाड़ियों एवं घास के कारण सांप, बिच्छू एवं अन्य जहरीले जीव-जंतुओं के पनपने का खतरा बना हुआ है, सेक्टर के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष शिव कुमार तिवारी ने बताया कि इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों को कई बार मौखिक एवं व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। ब्यूरो
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