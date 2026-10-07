Gurugram News: रंजिश में डिलीवरी बॉय से मारपीट, आरोपी गिरफ्तार

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गुरुग्राम। ग्वाल पहाड़ी इलाके में रंजिश के चलते डिलीवरी बॉय से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बंधवाड़ी निवासी सचिन के रूप में हुई है। पीड़ित की शिकायत पर डीएलएफ फेज-तीन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सुजल ने पुलिस को बताया कि 29 सितंबर की रात करीब नौ बजे वह बालियावास स्थित ब्लिंकिट स्टोर के गेट पर मौजूद था। इसी दौरान देवराज, सचिन और तीन-चार अन्य युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने आए उसके चचेरे भाइयों राहुल और राजेश के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि सचिन के दोस्त देवराज की सुजल से पहले कहासुनी हुई थी। इसी रंजिश में देवराज ने सचिन और अन्य साथियों के साथ मिलकर सुजल से मारपीट की। पुलिस के अनुसार, आरोपी और शिकायतकर्ता सभी ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। संवाद

-बालियावास के ब्लिंकिट स्टोर के बाहर हुई वारदात, आरोपी और पीड़ित दोनों करते हैं डिलीवरी का काम