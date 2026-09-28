Gurugram News: रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूक किया

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गुरुग्राम। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर सोमवार को कादीपुर के पशु चिकित्सालय में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महानगर निगरानी इकाई (एमएसयू) गुरुग्राम की टीम ने हिस्सा लिया। टीम ने पालतू जानवरों के मालिकों, गली के कुत्तों को संभालने वालों और अन्य हितधारकों से बातचीत की। प्रतिभागियों को रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूक किया गया। उन्हें पालतू जानवरों के जिम्मेदार स्वामित्व और कुत्तों के समय पर टीकाकरण का महत्व समझाया गया। ब्यूरो