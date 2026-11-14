Gurugram News: दिवाली की रात कार सवार दंपति का पीछा, रोडरेज का आरोप

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। दिवाली की रात कार सवार दंपति को रोडरेज का शिकार होना पड़ा। सेक्टर-70 एसपीआर स्थित दरबारिपुर रोड पर दो युवकों ने उनकी कार का करीब एक किलोमीटर तक पीछा किया। दंपति किसी तरह अपनी सोसाइटी के गेट तक पहुंचे, जहां सुरक्षाकर्मियों ने आरोपियों की कार को रोका। पीड़ित ने पांच दिन बाद सोशल मीडिया पर घटना साझा की, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस के संपर्क करने पर पीड़ित ने मामले में एफआईआर दर्ज कराने से इंकार कर दिया।पीड़ित के अनुसार, घटना आठ नवंबर की रात करीब 12 बजे की है। वह अपनी पत्नी के साथ कार से घर लौट रहे थे, तभी एक दूसरी कार ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें लगा कि दूसरी कार ओवरटेक करना चाहती है, लेकिन जल्द ही मामला संदिग्ध हो गया। पीछा करने वाली कार ने आगे निकलकर अचानक ब्रेक लगाए। उसमें सवार युवकों ने नीचे उतरने की कोशिश की। दंपति को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने कार की रफ्तार बढ़ा दी। आरोप है कि दूसरी कार लगातार पीछा करती रही और उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। डैशकैम में यह पूरी घटना कैद हो गई है।सोसाइटी के गेट पर सुरक्षकर्मियों से भी की बहसदंपति किसी तरह अपनी सोसाइटी के गेट तक पहुंचे। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मचारियों ने पीछा करने वाली कार को रोक लिया। आरोप है कि इसके बाद भी कार सवार युवक करीब 20 मिनट तक गेट पर हंगामा करते रहे। उन्होंने सुरक्षा कर्मचारियों से अंदर जाने को लेकर बहस की। पीड़ित ने बताया कि पीछा करने वाली कार की पीछे की नंबर प्लेट गायब थी और आगे की नंबर प्लेट भी स्पष्ट नहीं थी। कार में दो युवक सवार थे, जिनकी उम्र करीब 18 से 25 साल के बीच बताई गई है। इसके बाद पीड़ित दंपति ने सोशल मीडिय अकाउंट एक्स पर गुरुग्राम पुलिस को टैग करते हुए मामला बताया। पीड़ित ने अपनी पोस्ट के अपडेट में बताया कि गुरुग्राम पुलिस के बादशाहपुर थाना एसएचओ मनोज कुमार और महिला हेड कांस्टेबल ने उनसे संपर्क किया। हालांकि, पीड़ित ने निजी कारणों का हवाला देते हुए प्राथमिकी और लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराने का फैसला किया।