Gurugram News: खाली जगहों पर महकेंगे रंग-बिरंगे फूल

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गुरुग्राम। राजीव चौक के पास दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) के साथ लगती खाली जगह में रंग-बिरंगे फूलों के पौधे लगाए जाएंगे। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के सहयोग से हरा जीवन एनजीओ पार्क बनाने का काम कर रही है। यहां खाली जगह में पौधे लगाने और लोहे की जाली से फेंसिंग करने के बाद सड़क की सुंदरता बढ़ेगी। वहीं, लोग यहां पर गंदगी भी नहीं डाल सकेंगे। एनजीओ के कर्मचारी लखन ने बताया कि मिट्टी को समतल कराने के बाद यहां पर फेंसिंग व पौधे लगाने का काम शुरू कराया जाएगा। ब्यूरो