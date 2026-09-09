फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Colorful flowers will bloom in the open spaces.

Gurugram News: खाली जगहों पर महकेंगे रंग-बिरंगे फूल

Wed, 09 Sep 2026 05:14 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 05:14 PM IST
विज्ञापन
Colorful flowers will bloom in the open spaces.
गुरुग्राम। राजीव चौक के पास दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) के साथ लगती खाली जगह में रंग-बिरंगे फूलों के पौधे लगाए जाएंगे। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के सहयोग से हरा जीवन एनजीओ पार्क बनाने का काम कर रही है। यहां खाली जगह में पौधे लगाने और लोहे की जाली से फेंसिंग करने के बाद सड़क की सुंदरता बढ़ेगी। वहीं, लोग यहां पर गंदगी भी नहीं डाल सकेंगे। एनजीओ के कर्मचारी लखन ने बताया कि मिट्टी को समतल कराने के बाद यहां पर फेंसिंग व पौधे लगाने का काम शुरू कराया जाएगा। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed