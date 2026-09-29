Gurugram News: मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला आज

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मानेसर। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए बृहस्पतिवार को एचएसआईआईडीसी ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक चलेगा। मेले में अलग-अलग सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। यहां लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और पात्र लोगों के आवेदन भी लिए जाएंगे। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त दर्शन यादव ने बताया कि मेले में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। संवाद