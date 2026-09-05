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Gurugram News: जलभराव रोकने के लिए अभियान शुरू

Sat, 05 Sep 2026 06:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 06:56 PM IST
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Campaign launched to prevent waterlogging
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने मानसून के दौरान जलभराव रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत निगम की टीमें गली ट्रैप की सफाई और गाद निकालने का काम कर रही हैं। इसका उद्देश्य जलनिकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। निगम की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में लगातार यह कार्य कर रही हैं। अभियान के दौरान गली ट्रैप में जमा गाद, मिट्टी और कूड़ा-कचरा हटाया जा रहा है। इससे बारिश के पानी की निकासी में कोई बाधा नहीं आएगी। गली ट्रैप साफ होने से नालियों में पानी का प्रवाह बेहतर होगा। यह जलभराव की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करेगा। नगर निगम मानसून के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में जलनिकासी व्यवस्था की निगरानी कर रहा है। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जलभराव रोकने के लिए प्रभावी जलनिकासी व्यवस्था बेहद जरूरी है। ब्यूरो
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