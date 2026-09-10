Gurugram News: घरों के बाहर बने रैंप पर चलेंगे बुलडोजर

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सोहना। सोहना नगरपरिषद वार्ड-13 में अवैध रूप से घरों के बाहर बने रैंप पर बुलडोजर चलाएगी। यह कार्रवाई 16 सितंबर को होगी। इसकी शिकायत वार्डवासी ने परिषद को दी थी। टीम ने मौका मुआयना करके उपायुक्त से ड्यूटी मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराने के लिए पत्र प्रेषित कर दिया है। कस्बे में लोगों ने अपने घरों के आगे कई कई फुट के रैंप बनाए हुए हैं, जिससे आवागमन में काफी परेशानी होती है। लैंड ऑफिसर शफीक अहमद ने बताया कि वार्ड के ही एक नागरिक ने इसकी शिकायत की थी। संवाद