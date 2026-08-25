बार चुनाव : अध्यक्ष सहित तीन पदों पर छह-छह प्रत्याशी मैदान में

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। दूसरे दिन की प्रक्रिया के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए छह-छह उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव 11 सितंबर को होंगे। मतदान समाप्त होने के बाद उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच बुधवार दोपहर बाद की जाएगी। बृहस्पतिवार दोपहर तीन बजे तक प्रत्याशी अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। इसी दिन शाम पांच बजे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी।अतिरिक्त उपाध्यक्ष (महिला) पद के लिए चार उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। संयुक्त सचिव के लिए दो प्रत्याशी मैदान में हैं। कोषाध्यक्ष और लाइब्रेरी प्रभारी (महिला) पद के लिए तीन-तीन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। अध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को कमलजीत कटारिया, कुलभूषण भारद्वाज, संतोख सिंह और विनीता ने नामांकन किया। इससे पहले सोमवार को विनोद राव और मनोज यादव नामांकन दाखिल कर चुके थे। सचिव पद के लिए राकेश यादव, विश्वेंद्र यादव, प्रशांत ठाकरान, शैलेंद्र बहल, प्रवीण यादव और खुशबू रानी प्रत्याशी हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को अनूप यादव ने नामांकन किया। दमन शर्मा, साहिल यादव, लक्ष्य भारद्वाज, सुधीर धनखड़ और नरेश चौहान पहले ही नामांकन कर चुके थे। चुनाव अधिकारी सतबीर सिंह ने यह जानकारी दी।अतिरिक्त उपाध्यक्ष (महिला) पद के लिए ज्योत्सना बूचर, योगिता, सुनीता यादव और रेणू माहेश्वरी ने नामांकन किया। संयुक्त सचिव पद के लिए योगेश कुमार ने नामांकन किया, जबकि विक्रम यादव सोमवार को नामांकन दाखिल कर चुके थे। कोषाध्यक्ष पद के लिए रीना झा, विश्वजीत वर्मा और अक्षत जैन प्रत्याशी हैं। लाइब्रेरी प्रभारी (महिला) पद के लिए ज्योति शर्मा, स्वाति और रितु ने नामांकन किया है।