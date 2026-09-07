Gurugram News: रास्ते के विवाद में मारपीट, सरकारी अस्पताल में भी पीड़ित पर हमले का आरोप
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:41 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:41 PM IST
विज्ञापन
पोती रास्ते में खेल रही थी मिट्टी, इसी दौरान आरोपियों ने किया हमला
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पटौदी थाना क्षेत्र के एक गांव में रास्ते को पक्का करने को लेकर हुए विवाद में शनिवार को एक परिवार के तीन सदस्यों के साथ दूसरे पक्ष ने मारपीट की। आरोप है कि विरोधी पक्ष ने घर के बाहर मारपीट करने के बाद पटौदी के सरकारी अस्पताल में भी हमला किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार सुबह उनकी पोती घर के सामने रास्ते में मिट्टी बराबर कर रही थी। आरोप है उसी दौरान आरोपियों ने उनकी पोती पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश भी की। इसके बाद उसके कान से सोने के आभूषण भी छीन लिए। शोर सुनकर परिजन पहुंचे तो आरोपियों ने परिवार पर भी हमला कर दिया। घायलों को पटौदी अस्पताल ले जाया गया, जहां फिर नुकीले हथियारों से हमला कर दिया। घायल परिजन को रेवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस जांच में आभूषण छीनने और किशोरी के साथ गलत हरकत के आरोपों की पुष्टि नहीं की है।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पटौदी थाना क्षेत्र के एक गांव में रास्ते को पक्का करने को लेकर हुए विवाद में शनिवार को एक परिवार के तीन सदस्यों के साथ दूसरे पक्ष ने मारपीट की। आरोप है कि विरोधी पक्ष ने घर के बाहर मारपीट करने के बाद पटौदी के सरकारी अस्पताल में भी हमला किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार सुबह उनकी पोती घर के सामने रास्ते में मिट्टी बराबर कर रही थी। आरोप है उसी दौरान आरोपियों ने उनकी पोती पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश भी की। इसके बाद उसके कान से सोने के आभूषण भी छीन लिए। शोर सुनकर परिजन पहुंचे तो आरोपियों ने परिवार पर भी हमला कर दिया। घायलों को पटौदी अस्पताल ले जाया गया, जहां फिर नुकीले हथियारों से हमला कर दिया। घायल परिजन को रेवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस जांच में आभूषण छीनने और किशोरी के साथ गलत हरकत के आरोपों की पुष्टि नहीं की है।
विज्ञापन