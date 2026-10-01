Gurugram News: अंत्योदय कार्ड धारकों को इस महीने से मिलेगा बाजरा

विज्ञापन

गुरुग्राम। जिले में इस साल 145 डिपो पर 1.17 लाख राशन कार्ड धारकों में से गुलाबी कार्ड धारकों को अक्तूबर से गेहूं के साथ बाजरा भी दिया जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री राजेश नागर ने बताया कि सरकार की ओर से इस माह से ही अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को गेंहू के साथ बाजरा देने का फैसला किया गया है। वहीं, सरसों तेल के लिए आगे फाइल भेजी गई। इससे दोबारा से सरसों तेल शुरू होने की उम्मीद है। जिले में गुलाबी यानी 16762 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। संवाद