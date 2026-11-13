Gurugram News: वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

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सोहना। भोंडसी स्थित आरबीएसएम पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें रेस, रिले रेस, लॉन्ग जम्प, शॉट पुट, हाई जंप जैसी प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। खिलाड़ियों का मार्च पास्ट आकर्षण का केंद्र रहा। स्कूली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता का शुभारंभ मशाल जलाकर किया गया। स्कूल प्रबंधन द्वारा विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर स्कूल चेयरमैन भागीरथ राघव के अलावा निदेशिका बिमला राघव, प्रिंसिपल मोनिका भारद्वाज के अलावा शिक्षक व विद्यार्थी मौजूद रहे। संवाद