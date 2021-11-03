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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Air quality could reach the 'poor' category starting today.

Gurugram News: आज से खराब श्रेणी में पहुंच सकती है हवा

Wed, 21 Oct 2026 12:26 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:26 AM IST
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Air quality could reach the 'poor' category starting today.
गुरुग्राम। शहर की हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 184 दर्ज किया गया। प्रदूषण का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो बुधवार से हवा खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। पिछले तीन दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो शहर के एक्यूआई में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
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सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को एक्यूआई 106 दर्ज किया गया था। इसके बाद रविवार को यह बढ़कर 159 हो गया। वहीं, मंगलवार को 184 तक पहुंच गया। इस तरह तीन दिनों के दौरान एक्यूआई में 78 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदूषण के स्तर में लगातार हो रही वृद्धि से आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता और बिगड़ने की आशंका है। संवाद
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